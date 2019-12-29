Almanya'da iki havayolu şirketinden grev kararı

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın yan kuruluşu olan Germanwings ve Eurowings Havayolları çalışanları 3 günlük grev kararı aldı.



Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın yan kuruluşu olan Germanwings ve Eurowings Havayolları çalışanları greve gidiyor. Alman Kabin Personeli Sendikası (UFO), işveren ile yapılan toplu iş görüşmelerinde, işveren tarafının anlaşmaya yaklaşmadığını belirterek önümüzdeki Pazartesi günü itibariyle 3 gün greve gitme kararı aldığını duyurdu. Grev, Pazartesi günü saat 24.00'te başlayarak Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek.



Havayolu şirketlerinden açıklama



Germanwings ve Eurowings Havayolları tarafından yapılan açıklamada, grev nedeniyle Tegel, Köln, Bonn, Münih, Hamburg, Zürih ve Viyana'dan gerçekleştirilecek 54 seferin iptal edildiği bildirildi. Havayolu şirketleri, grev kararını asılsız ve anlamsız bulduğunu ifade ederek yolcularına en iyi uçuş programının sunulması için her yolu denediklerini ifade etti. - FRANKFURT