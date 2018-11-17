Almanya'da İki Üç Günde Bir Kadın Öldürülüyor

Alman Federal Polis
istatistik raporuna göre, 2017 yılında Almanya
'da 138 bin 893 aile içi şiddet ve fiziki saldırı olayı gerçekleşirken, kocası veya eski dostu tarafından 147 kadın öldürüldü.
Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, "Her iki üç günde bir kadının eski dostu veya eşi tarafından öldürülmesi Almanya gibi modern bir ülkede kabul edilir bir durum değildir" açıklamasında bulundu.
Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, polis raporlarına yansıyan rakamların bir önceki yıla yükseldiğini ve bir çok olayında raporlara yansımadığını söyledi. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 67'sinin Alman olduğu belirtildi. 2016 yılında aile içi şiddet vakası 133 bin 80 olarak kayıtlara geçmişti. Aile Bakanı Franziska Giffey, "Kadınlara karşı girişiler saldırılarla ilgili haberlerin medyaya yansıtılırken yabancıların veya mültecilerin kadınlara karşı şiddet uyguladığını geniş bir şekilde görüyoruz. Oysa Alman kadınlara karşı girişiler saldırı ve ölümcül vakalar yeterince yansıtılmıyor. Her iki üç günde bir kadının eski dostu veya eşi tarafından öldürülmesi Almanya gibi modern bir ülkede kabul edilir bir durum değildir" açıklamasında bulunarak tepkisini dile getirdi. - FRANKFURT
Almanya
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:17