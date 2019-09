Almanya'da iklim değişikliği protestosu

Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Almanya 'da on binlerce kişi gösteri yaptı.Almanya'nın başkenti Berlin 'de bir çok sivil inisiyatifin çağrısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla on binlerce kişi, protesto gösterisinde bulundu.Tarihi Brandenburg kapısının önündeki 18 Mart Meydanı'nda toplanan göstericiler, daha sonra Behren, Friedrich ve Luisen caddelerinden yeniden Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.Göstericiler, üzerinde "Bu dünya yanıyor", "dünyayı kurtarın", "iklim değişikliği ticaret değildir" ve "iklimin korunması herkesi ilgilendiriyor" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.Çok sayıda öğrencinin de katılığı gösteride, "Biz buradayız, sesimizi çıkarıyoruz, çünkü siz geleceğimizi çalıyorsunuz" şeklinde sloganlar atıldı.Berlin polisi, "on birlerce kişinin" protestoya katıldığını ifade ederken, gösteriyi organize eden inisiyatif Twitter'den 100 binin üzerinde kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.Gösteriye katılanlardan Elisabeth Okunrobo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin iklim politikasını değiştirmesi gerektiğini belirterek "Bu böyle devam edemez." dedi.Gösteriye on binlerce kişinin katıldığına işaret eden Okunrobo, bu kadar insanın bu gösteriye katılmasını kendisinin de beklemediğini ifade ederek, "Siyasetçiler şimdi baskı altında. Siyasiler düşüncelerini değiştirmesi lazım." dedi.Axel Rödel adlı katılımcı da iklim konusunda yeni düzenlemelerin getirilmesinin zamanının geldiğini, bu gösteriye çok sayıdaki insanın katılmasının da bunu gösterdiğini kaydetti.Almanya genelinde küresel iklim grevi kapsamında bugün 500'ün üzerinde gösteri yapıldı.Alman basınında yer alan haberlere göre, Bremen kentinde 30 bin, Freiburg'da 17 bin, Hamburg'da 30 bin, Frankfurt'ta 12 bin 500, Wiesbaden'de 4 bin, Darmstadt'da 10 bin, Kassel'de 4 bin ve Münih'te 30 bin kişi gösterilere katıldı.Öte yandan, bir grup çevreci başbakanlığın yanında bulunan alanda çadırlar kurarak, küresel ısınmaya dikkat çekti.