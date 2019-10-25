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Almanya'da ilginç pozisyon! Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı

Almanya 2. Liginin 11. haftasında oynanan Kiel-Bochum maçında deplasman ekibinin atağında top oyun alanının dışına çıkmadan, saha kenarında ısınan Kielli Michael Eberwein topa dokundu. VAR hakemi, orta hakemi uyarırken pozisyonu inceleyen hakem Timo Gerach, penaltı noktasını gösterdi.

25.10.2019 23:44

Almanya Bundesliga 2'nin 11. haftasında Kiel ile Bochum arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında görülmesi pek mümkün olmayan bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 36. dakikasında Bochum atağında Ganvoula M'boussy tarafından çekilen şut auta giderken, çizginin kenarında ısınan yedek oyuncu Michael Eberwein üstüne doğru gelen topa doğru hamle yaparak kontrol etti. Maçın VAR hakemi, orta hakemi ikaz etti ve hakem Timo Gerach pozisyonu inceledikten sonra Bochum'a penaltı verirken, Eberwein'a da sarı kart gösterdi.

KURAL NE DİYOR?

2017'de devreye giren ve oyun kuralları kitabında yer alan kurala göre, rakip takımdan bir görevli, yedek oyuncu, oyundan çıkmış oyuncu ya da kırmızı kart görmüş oyuncu akan oyunda topa müdahale ederse, pozisyon frikik ya da penaltı olarak değerlendiriliyor.

(Sporx)

Almanya'da ilginç pozisyon! Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı

Almanya, Spor


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