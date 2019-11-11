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Almanya'da ilk kez Türk kökenli siyasetçi Büyükşehir Belediye başkanı oldu

Belit Onay, aldığı yüzde 52,9 oyla Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

11.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:12Almanya'da ilk kez Türk kökenli siyasetçi Büyükşehir Belediye başkanı oldu

Belit Onay, aldığı yüzde 52,9 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İkinci turda belirlenen Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminde Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak, kazandığı belediye başkanlığıyla tarihe geçti.

73 yıldır Sosyal Demokratların (SPD) kalesi konumunda bulunan Hannover'i bundan sonra Türkiye kökenli Belediye Başkanıyla Yeşiller Partisi yönetecek.

38 yaşındaki Onay, 'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de 27 Ekim'de yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine Yeşiller Partisi'nin adayı olarak girmiş birinci sırada yüzde 32,2 oy almış seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Belit Onay, eşiyle birlikte Hannover Belediye binasında kendisi için destek verenlere teşekkür etti.



Yeşiller Partisi, Hannover, Almanya, Dünya

Kaynak: DHA

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