17.06.2019 12:37
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Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu

Almanya

Almanya'da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir aday, bir büyükşehirde belediye başkanı seçildi.

Almanya'da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir aday, bir büyükşehirde belediye başkanı seçildi.
Rostock Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte dün düzenlenen ikinci tur belediye başkanı seçiminde, geçici sonuçlara göre, sadece Danimarka vatandaşlığına sahip bağımsız aday Claus Ruhe Madsen, oyların yüzde 57,1'ini alarak belediye başkanı oldu.
Böylelikle Almanya'da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçildi. Madsen'in rakibi Sol Partinin adayı Steffen Bockhahn ise oyların yüzde 42,9'unu aldı.

Almanya'da 1992'den beri yaşayan 46 yaşındaki Madsen, seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenmişti.
Yaklaşık 210 bin nüfuslu kentte 7 yıl boyunca Rostock Belediye Başkanlığını yürütecek Madsen, 3 hafta önce yapılan ilk tur belediye başkanlığı seçiminde oyların yüzde 34,6'sını alarak birinci, rakibi Bockhahn ise 18,9 oyla ikinci olmuştu.
Almanya'da Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar ile ülkede ikamet edenler belediye başkanlığı için aday olabiliyor.
Kaynak: AA
Danimarka, Almanya, Güncel

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