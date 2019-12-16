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Almanya'da imalat sektörü resesyonda kalmaya devam etti

Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 0,7 puan düşüşle 43,4 puana gerileyerek resesyonda kalmaya devam etti.

16.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:06Almanya'da imalat sektörü resesyonda kalmaya devam etti
'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 0,7 puan düşüşle 43,4 puana gerileyerek resesyonda kalmaya devam etti.
IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, aralıkta önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 43,4 puana geriledi. Aralıkta 44,5 puanlık beklentilerin altında gelen imalat sanayi PMI, kasımda 44,1 puanda bulunuyordu.
Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 49,4'te sabit kaldı.
Alman ekonomisinin yaklaşık 5'te birini oluşturan imalat sektörünün PMI'sının daralma ile büyümeyi ayıran 50 puanın altında kalması dikkati çekti. PMI verisinde 50 ve üzeri büyümeye, bu seviyenin ise altı sektörde daralmaya işaret ediyor.
IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yeni gelen veriler, Alman ekonomisinin zor geçen 2019'a zayıf verilerle son verdiğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.
Smith, imalatın Aralık ayında fabrika üretiminde ve istihdamında daha hızlı düşüşle, özel sektör üretimi üzerindeki ağırlığını sürdürmeye devam ettirdiğini belirterek,"Ancak, yeni siparişlerde ve ihracatta düşüş oranlarının azalması umutları artırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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