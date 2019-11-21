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Almanya'da imam yetiştirme projesi başlayacak

Almanya'da camilerde istihdam etmek üzere din görevlisi yetiştirilmesi için pilot proje başlatılacağı belirtildi.

21.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:26Almanya'da imam yetiştirme projesi başlayacak
'da camilerde istihdam etmek üzere din görevlisi yetiştirilmesi için pilot proje başlatılacağı belirtildi.
Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da bazı İslami cemaatlerin, imam ihtiyacını karşılamak üzere sivil bir yapı oluşturulacağını söyledi.
Projenin bazı İslami cemaat ve derneklerle iş birliği içerisinde yürütüleceğini belirten Uçar, "Projeye, İslami cemaatlerin kendi seçtikleri kişiler veya en az lisans mezunu kişiler, bireysel başvurabilecek. Henüz kuruluş aşamasındaki proje, ilk etapta 2 yıl sürecek, 10 kişilik eğitmen kadrosu istihdam edilecek ve 20 ile 30 arasında öğrenci alınacak. İki yıl sürecek eğitim sonrası yeterlilik belgesi verilecek." ifadelerini kullandı.
Uçar, üniversitede cami hizmeti, kürsü hizmeti, kıraat, manevi rehberlik ve tecvit konularının okutulmadığına işaret ederek, "Üniversiteden mezunların, camilerde görev yapabilmeleri, aldıkları eğitim bakımından pek mümkün görünmüyor. Söz konusu projeyle amaç, pratik bilgiler verilerek bu açığı kapatmak." değerlendirmesinde bulundu.
"Devletin müdahalesi olması durumunda bu projede olmayız"
Yıllardır böyle bir proje istediklerinin altını çizen Uçar, projeye üniversite dahil devletin müdahale hakkı olmayacağını, bu yapının tamamen sivil bir oluşum şeklinde kurulacağını vurguladı.
Uçar, "Devlet sadece maddi destek olacak başka hiçbir şeye karışmayacak. Devletin müdahalesi olması durumunda biz, bu projede olmayız." dedi.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri (VIKZ) gibi büyük dini derneklerin kendi imam yetiştirme projeleri bulunduğuna değinen Uçar, şunları söyledi:
"Ama imkanı olmayan diğer bazı farklı milletlerden cemaatler var. Dolayısıyla bunlara yönelik olanlara bu yapı oluşturuluyor. Hiçbir cemaate baskı olamaz, din hürriyeti burada esas. Kim nasıl imam yetiştirmek istiyorsa bunu yapabilir. Maddi imkanı olmayan veya küçük çapta olanların ihtiyacını karşılamak için istiyoruz. Muhatap kitlemiz, daha çok küçük cemaatler. DİTİB veya VIKZ gibi kendi eğitim yapıları olanlarla da ortak alanlarda iş birliği yapmaya çalışıyoruz."
Uçar, eğitimin, ehli sünnet çerçevesinde verileceğinin altını çizdi.
Almanya'da camilerde eskisi gibi yoğunluk yok
Almanya'daki camilerde eskisi gibi yoğunluk bulunmadığına işaret eden Uçar, "Sekülerleşme olayı, Almanya'daki Müslümanları orta vadede etkiliyor. Eskisi gibi camilerde bir yoğunluk yok. Uzun dönemde cemaat yokluğu ve maddi sorunlar nedeniyle küçük camiler kapanmak durumunda kalabilir." uyarısında bulundu.
Uçar, bu gibi konulara karşı tedbir alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Herkesin olduğu gibi Diyanetin ve diğer kurumların da bu konuda kafa yorması lazım. Özellikle Din işleri Yüksek Kurulunda bu gibi meselelerin gündem olması gerekiyor. Camiye niçin gençler gelmiyor? Elimizde ciddi veriler yok. Doktora tezleri, akademik çalışmalara ihtiyaç var." diye konuştu.
Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, imam eğitiminin cemaatlerin kendi işi olması gerektiğini belirterek, "Devlet, yardım etmek istiyorsa bunu cemaatler üzerinden yapabilir." ifadesini kullandı.

Almanya, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

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