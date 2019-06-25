25.06.2019 18:05
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Almanya'da ırkçı grup hakkında terör davası

Almanya

Almanya Federal Başsavcılığı, Berlin'de 1 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınan Revolution Chemnitz (Chemnitz Devrimcileri) isimli terör örgütü üyelerinin soruşturmasını tamamlayıp terör örgütü kurma suçundan dava açtı.

Almanya Federal Başsavcılığı, Berlin 'de 1 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınan Revolution Chemnitz ( Chemnitz Devrimcileri) isimli terör örgütü üyelerinin soruşturmasını tamamlayıp terör örgütü kurma suçundan dava açtı.
Eylül 2018'de bir araya geldikleri belirtilen ve yaşları 21 ile 31 arasında değişen 8 zanlının, 3 Ekim 2018'de öldürmeye yönelik saldırılar planladıkları iddia ediliyor. Bu iddialara delil olarak ise bu kişilerin telefonlarından elde edilen sohbetler gösteriliyor.
Federal başsavcılık aşırı sağcı grubun eylemlerinden sonra, aşırı solcu bir grubun yaptığı intibası bırakmak istediğininin tespit edildiğini de kaydetti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu 8 ırkçı zanlının, Chemnitz şehri ve çevresinde tanınan simalar olduğu belirtiliyor.
Kaynak: AA
Başsavcı , Almanya , Güncel

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