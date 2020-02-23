Haberler » Güncel » Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Kamerunlu genç Müslüman oldu - Haber

Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Kamerunlu genç Müslüman oldu

Almanya'nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı saldırıdan yara almadan kurtulan Kamerunlu genç, Müslüman oldu.

23.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:16Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Kamerunlu genç Müslüman oldu
'nın kentinde yaşanan ırkçı saldırıdan yara almadan kurtulan Kamerunlu genç, Müslüman oldu.

Almanya'nın Hanau kentinde 4'ü Türk vatandaşı 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ırkçı saldırı farklı olaylar yaşanmasına neden oluyor. Saldırıyı yara almadan atlatan boks antrenörü Pieter Miennemann, saldırıdan kurtulunca Müslüman oldu. Daha önce de arkadaşları sayesinde İslam dinine ilgi duyduğu belirtilen Kamerunlu genç, Hanau İslam Cemiyeti'nde Kelime-i Şahadet getirip Müslüman olarak Bilal ismini aldı. Olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden Miennemann, arkadaşlarıyla maç izlemek üzere geldiği nargile kafede yemek yemek üzereyken silah sesleri duyduğunu ifade ederken, saldırganın onlara doğru ilerlemesi nedeniyle kendilerini üst üste barın arkasına attıklarını belirtti. Saldırgan üzerlerine kurşun yağdırdığını ve sıra Pieter Miennemann'a geldiğinde ise saldırganın şarjöründe kurşununun bittiğini ifade etti. Olayın etkisinden kurtulamayan genç, yaşananların ardından Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti. - BERLİN

Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 19:07:38