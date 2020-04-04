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Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 14'üncü yılında anıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 14'üncü yılında anıldı.

04.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:52
Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 14'üncü yılında anıldı
Almanya 'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 14'üncü yılında anıldı.
4 Nisan 2006 tarihinde, Mallinckrodt Caddesi'nde işlettiği büfe önünde öldürülen Kubaşık'ın yaşamını yitirdiği yerde yapılan anıta, eşi Elif Kubaşık, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Dortmund Türk Dernekleri Platformu Sözcüsü Emre Güleç çiçek bırakıp dua etti.
Başkonsolos Cebeci, burada yaptığı açıklamada, bu hazin olayın 14'üncü yılında Kubaşık ailesiyle birlikte olmak istediklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm resmi törenlerin iptal edildiğini hatırlatan Cebeci, "Resmi törenler iptal edilmesine rağmen biz yine de olayın yıl dönümünde sembolik de olsa bir tören düzenleyerek Kubaşık'ın aziz hatırasına saygı duyduğumuzu ve bu hatıranın bizim için önemli olduğunu göstermek istedik." dedi.
Cebeci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Elif Kubaşık ise, "Benim için buruk bir duygu. Dortmund'un çeşitli yerlerine eşimin isminin verilmesinden dolayı kendimi daha iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.
NSU örgütü
NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlatmıştı. Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanığa da 2,5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dortmund, Almanya, Güncel
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