Almanya'da ırkçılık karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı

Almanya'da binlerce kişi bir araya gelerek ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

Almanya'da ırkçılık karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı
06.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:20
Almanya'da binlerce kişi bir araya gelerek ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.
ABD'de George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da birçok ülkeye sıçradı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Alexanderplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi. Protestocuların büyük kısma eylemlere siyah tişört giyerek, katıldı. Protestocular eylem sırasında genelde İngilizce sloganlar atarken, "Irkçılık hastalıktır", "Siyahilerin hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barışta yok" yazılı pankartlar taşıdılar. Berlin polisinin güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto olaysız bir şekilde sona erdi.
(Mahmut Tosun/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Haber
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 1026, Meksika’da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Almanya'da ırkçılık karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:13: Son dakika! UNICEF'ten Yemen'e tıbbi malzeme yardımı - Haber 19:09: ABD'nin Buffalo kentinde 75 yaşındaki göstericiyi yaralamaktan açığa alınan polislere dava açıldı - Haber 19:09: Son Dakika | Eski Muğla evleri beyaza büründü - Haber 19:08: Flaş... Flaş... - Haber 19:07: Muğla'da uyuşturucu operasyonu - Haber 18:27: Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 17:52: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı - Haber 16:50: Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi