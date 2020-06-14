Almanya'da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protesto edildi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protesto edildi.

14.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:10
Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protesto edildi.
Başkent Berlin'de yaklaşık 130 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği "Parçalanamaz" adlı inisiyatifin düzenlediği gösteride, binlerce kişi ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto etmek için tarihi Brandenburg Kapısı'ndan (Brandenburger) Hermann Meydanı'na kadar insan zinciri oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 metre sosyal mesafe ve maske takma kuralını yerine getirmeye çalışan göstericiler, üzerinde "Birlikte güçlüyüz", "Aşırı sağa kırmızı kart", Irkçılık bir düşünce değil suçtur", "Irkçılığa karşı ayağa kalk" ve "Irkçılık öldürür" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.
Hükümetin ilkim ve çevre politikasının yanı sıra göçmen politikası ve büyük şehirlerde artan kira ücretlerinin de protesto edildiği gösteride, iş ve toplumsal hayatta herkes için eşit şartların getirilmesi istendi.
Berlin polisi gösteriye 5 bin kişinin katıldığını açıklarken organizatörler bu sayının 20 bin olduğunu belirtti.
Leipzig, Plauen, Chemnitz ve Hamburg kentlerinde de gösteri düzenlendiği bildirildi. Almanya’da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9’a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Bingöl’de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı Haber
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Haberler››Güncel››Almanya'da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protesto edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:19: Son dakika haberleri! ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA ŞÜPHELİ PAKET - Haber 19:18: Bakan Soylu'dan "Bingöl" açıklamaları - Haber 19:18: Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi - Haber 19:16: Bingöl depremi, Elazığ'da da hissedildi - Haber 19:15: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 345'e yükseldi - Haber 19:05: Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek - Haber 18:52: Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 15:12: Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler