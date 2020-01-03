Haberler » Güncel » Almanya'da işsiz sayısı Aralık 2019'da 47 bin arttı - Haber

Almanya'da işsiz sayısı Aralık 2019'da 47 bin arttı

Almanya'da işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre 47 bin arttı.

03.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:48 Almanya'da işsiz sayısı Aralık 2019'da 47 bin arttı
'da işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre 47 bin arttı. Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik de 0,1 puanlık yükselişle yüzde 4,9'a çıktı.
Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, 2019'da kasım ayına göre 47 bin arttı. İşsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında 2 milyon 227 bine yükseldi.
Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik de 0,1 puan artarak yüzde 4,9'a yükseldi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı Aralık 2019'da 2018'in aynı ayına göre 18 bin arttı.
BA'ya göre, 2019'da ortalama işsiz sayısı 2018'e göre 73 bin azalarak 2 milyon 267'ine geriledi.
Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, " İş gücü piyasası yıl sonunda büyük ölçüde istikrarlıydı. Ancak, piyasada ekonomik olarak gerilemenin izleri görülebilir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 45 milyon 477 bin kişiye yükseldi.

Almanya, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23   El freni çekilmeyen tanker rampadan düştü - Haber
15:22   Mal paylaşımı yüzünden 1 kardeşini öldürdü, diğerini yaraladı - Haber
15:22   ÇALINTI ÇİP VE KOPYALANMIŞ PLAKAYLA AKARYAKIT HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haber
15:21   Gül Ege: Antalya, kongre ve organizasyonda rekorlar kıracak - Haber
15:18   Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
3.01.2020 15:23:52