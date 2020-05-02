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Almanya'da izinsiz 1 Mayıs gösterisine polis müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs dolayısıyla sol gruplar tarafından düzenlenen izinsiz gösteriye polis sert müdahalede bulundu.

02.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:11
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs dolayısıyla sol gruplar tarafından düzenlenen izinsiz gösteriye polis sert müdahalede bulundu.
Berlin polisince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle 1 Mayıs gösterisine izin verilmemesine rağmen yüzlerce kişi Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler daha sonra küçük gruplar halinde semtin çeşitli yerlerine giderek gösterilerini sürdürdü.
Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda ve dövizlerde sığınmacılara sınırların açılmasını istedi.
Bazı göstericiler binaların çatılarına çıkarak meşale yaktı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve bir helikopterin de havadan polise destek verdiği gösteri sırasında güvenlik güçleri, sokakları kapatarak eylemcilerin toplu yürüyüş yapmasını engellemeye çalıştı.
Polis araçlarından Kovid-19 önlemleri kapsamında sokaklarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi ve gösteri düzenlemenin yasak olduğu anonsları yapıldı.
"Görlitzer Bahnhof" metro istasyonunun bulunduğu bölgede polis, göstericilere sert müdahalede bulundu.
Gruptakiler ile polisler arasında arbede yaşanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Berlin polisince Twitter'dan yapılan açıklamada güvenlik güçlerine taş ve şişe atıldığı, bu sırada bazı polislerin yaralandığı belirtildi.
Öte yandan Hamburg kentinde de polisin, sol grupların düzenlemek istediği 1 Mayıs gösterisine izin vermediği bildirildi. Almanya’da izinsiz 1 Mayıs gösterisine polis müdahale etti

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, 1 Mayıs, Berlin, Polis, Güncel, Haber

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