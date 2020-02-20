Almanya'da "Kadına Şiddete Hayır" konseri

Etkinliğe Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Salih Güney'de organizasyona katılarak kadınlara destek olacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Almanya temsilcisi olan Benan Yontar tarafından organize edilen Yılmaz Morgül konserinde "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla kadınların uğradıkları şiddete ve haksızlıklara dikkat çekilecek. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak, önlerinde engel olan her olumsuzluğa karşı çözüm üretmeyi hedefleyen Engelsiz Yaşam Vakfı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde şiddete karşı çalışmalar yapacak. Aralarında Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun'un da davetli olarak katılacağı ve oldukça ilgi gören Yılmaz Morgül konseri Aachen kentindeki Aachener Center'da yapılacak. Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan'nın yapacağı gecede ayrıca Aachen 3K Müzik Atöylesi Korosu'da Aynur Cronauer eşliğinde sahneye çıkarak konser verecek.

Kadınlara destek vermek ve kadınlara karşı yapılan şiddete de karşı olduğunu belirten Türk sinemasının başarılı duayen aktörü Salih Güney'de organisazyona onur konuğu olarak katılanlar arasında olacak.

Konserin yapılacağı mekanda ayrıca Engelsiz Yaşam Vakfı'nın ürünlerinin satışı yapılırken Türkiye'den getirilecek bir Atatürk büstü ve manevi değeri yüksek eşyalar da kadınlar yararına kullanmak üzere açık artırmada satılacak. Organizaszyona Almanya'daki iş insanlarından Ömer Yılmaz, Hüseyin Çodur, Şenol Kabuk, Aynur Kazak, Erdal Kazak ile Aynur Cronauer 3 K Müzik Atölyesi maddi manevi destekte bulunuyorlar.