Almanya'da kar yağışı sokakları beyaza bürüdü
Almanya'nın başkenti Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
31.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:01
Almanya 'nın başkenti Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
Almanya'da kış geri geldi. Üç gün önce 15 derecede seyreden sıcaklığın bir anda düşmesiyle başkent Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde kar yağdı. Dün meydana gelen kar yağışı sokakları beyaza bürürken, korona virüs nedeniyle sokağa çıkmayan kent sakinleri evlerinin pencerelerinden kar manzarasını izledi.
(İHA)
Almanya'da kış geri geldi. Üç gün önce 15 derecede seyreden sıcaklığın bir anda düşmesiyle başkent Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde kar yağdı. Dün meydana gelen kar yağışı sokakları beyaza bürürken, korona virüs nedeniyle sokağa çıkmayan kent sakinleri evlerinin pencerelerinden kar manzarasını izledi.
(İHA)
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Kaynak: İHA