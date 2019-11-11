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- Almanya'da karnaval sezonu başladı

- Almanya'da karnaval sezonu başladıKÖLN - Almanya'da Ren nehri kıyısındaki kentlerde kutlanan ve "Beşinci Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı.

11.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:07
- 'da karnaval sezonu başladı
KÖLN - Almanya'da Ren nehri kıyısındaki kentlerde kutlanan ve "Beşinci Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı.
şehir merkezinde toplanan binlerce kişi, soğuk havaya rağmen giydikleri birbirinden ilginç ve rengarenk kostümlerle eğlendi. Karnaval şarkıları eşliğinde dans eden insanlar, tarihi Dom Katedrali çevresinde bir araya geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda hep bir ağızdan 11'den geriye sayılarak karnaval sezonu başlatıldı. Karnaval bu yıl "Kalp şehrin burasında atıyor" sloganıyla düzenleniyor.
Karnaval Komitesi Başkanı Christoph Kuckelkorn yaptığı basın açıklamasında, "Binlerce kişi, aylar önce bir araya gelip bugüne hazırlandı. Bugün herkes birlikte komşularıyla eğlenecek" dedi.
Geleneksel olarak Köln, Düsseldorf, Bonn ve Mainz gibi kentlerde kutlanan karnaval, her yıl 11 Kasım günü saat 11.11'de başlayıp, Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor.
- Almanya'da karnaval sezonu başladı

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: İHA


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