Almanya'da Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi

Almanya
'da mültecilerle ilgilenen ve aşırı sağla mücadele konularındaki çalışmalarıyla tanınan Amadeu Antonio Vakfı Genel Müdürü Timo Reinfrank, Kassel
Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin 2000 ile 2007 arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği seri cinayetlerin devamı olduğunu söyledi.
Reinfrank, Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği toplantıda, Lübcke'nin öldürülmesi ve NSU konusunda Alman güvenlik birimlerinin yetersiz çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mültecilerin 2015'te yoğun şekilde ülkeye gelmesinden sonra aşırı sağcıların radikalleştiğini belirten Reinfrank, demokratik bir ülkenin temsilcisinin öldürülmesinin Almanya'da bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.
Lübcke cinayetiyle ilgili aşırı sağcı bir zanlının gözaltına alındığına işaret eden Reinfrank, "Bizim açımızdan bu NSU seri cinayetlerinin devamıdır." ifadesini kullandı.
Artık aşırı sağcıların "diğerleri" olarak nitelendirilen göçmen ve yabancıları hedef almadığını, bunun "yeni bir seviye" olduğunu vurgulayan Reinfrank, "Resmi makamlar hala aşırı sağcı çevreleri hafife alıyor." dedi.
Reinfrank, "Şu an görevde bulunan Hessen
eyalet hükümetinin, NSU ile ilgili dosyaları 120 yıl gizli tutma kararıyla aşırı sağcı çevrenin araştırılmasını ve açığa çıkarılmasını engellemekle itham edilmesi gerekir." diye konuştu.
Bunun güvenlik makamlarına olan güveni zayıflattığını vurgulayan Reinfrank, hukuk devletinin de inandırıcılığını kaybetmesine yol açtığını ifade etti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel
'in NSU cinayetlerinin tamamen aydınlatılacağı sözü verdiğini anımsatan Reinfrank, "Bu olmadı. Üç kişiye odaklanıldı." dedi.
Reinfrank, NSU terör örgütü davasında sanıklara verilen cezaların da düşük olduğuna işaret ederek "Cezalar aşırı sağcı çevrede gülünç olarak görülüyor ve potansiyel failleri cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkenin gizli servislerinde aşırı sağcı çevreyi kontrol etmenin mümkün olabileceğine inanıldığını anlatan Reinfrank, "Tam da burada başarılı olunamayacak çünkü bu çevreler bunu biliyor ve stratejik davranıyor." diye konuştu.
Reinfrank, ülkede aşırı sağcı şiddetin yüksek seviyelerde olduğunu, aşırı sağcıların 1990'dan beri 196 kişiyi öldürdüğünü kaydetti.
2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Bölge Valisi Lübcke'nin cinayetine ilişkin 45 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan E. hafta sonu gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık, şüpheli Stefan E'nin cinayeti aşırı sağcı motivasyonla işlediğinin varsayıldığını açıklamıştı.
Alman hükümetinin mülteci politikasını savunmasından dolayı geçmişte hakarete uğrayan Bölge Valisi Lübcke, geçen hafta devlet töreniyle defnedilmişti.
Halit Yozgat
da 6 Nisan 2006'da NSU tarafından Kassel kentinde öldürülmüştü.