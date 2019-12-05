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Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 8 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'ün bulunduğu bildirildi.

05.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:54Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber
'nın başkenti 'de, 8 gündür alınamayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'ün bulunduğu bildirildi.
Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, 27 Kasım'dan bu yana haber alamadıkları oğlunun bulunduğunu belirterek, "Sevindirici haberi aldık. Kendisi şu anda hastanede, her şey yolunda. Bizim için müjdeli bir haber oldu. Doktor, 2 gün gözlem altında kalması gerektiğini söyledi. Ailecek hepimiz sevindik, oğlumuzun sağlığının da yerinde olması bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.
Yahya Tüysüz, oğlunun bulunması için yardımcı olan Türk medyası ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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