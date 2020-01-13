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Almanya'da 'kaz gecesine' yoğun ilgi

Almanya'da 'kaz gecesine' yoğun ilgiTemel ELCİVAN DUİSBURG (DHA) ? Almanya'nın Duisburg şehrinde düzenlenen 'Kars-Ardahan-Iğdır Posof Kaz Gecesi'ne katılım yoğun oldu.

13.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:49
'da 'kaz gecesine' yoğun ilgi
Temel ELCİVAN DUİSBURG (DHA) ? Almanya'nın Duisburg şehrinde düzenlenen 'Kars-Ardahan- Kaz Gecesi'ne katılım yoğun oldu. Ardahan Posof Kültür Derneği (POYAD) tarafından organize edilen geceye Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterdi.
Dev kazanlarda saatlerce pişirilen kazlar bin 500 misafire ikram edildi. Gecede türküler okundu, halk oyunları sergilendi.
Sunumunu Cem Bakırtepe'nin yaptığı etkinliğe Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Almanya'dan Duisburg Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Kocalar, POYAD Başkanı Ercan Özcan, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Tülin İnce ve çok sayıda Türk sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.
POYAD Başkanı Ercan Özcan, düzenledikleri etkinliğe katılımın yoğun olduğunu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek herkese teşekkür etti.
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da, 'Kafkaslardan gelip Avrupa'nın göbeğinde mekan kuran kıymetli Karslılar, Ardahanlılar, Posoflular hepinize memleketten kucak dolusu selamlar getirdim. Asya'dan Avrupa'ya örfünü adetini geleneğini, birliğini, beraberliğini, inancını, itikadını, bulunduğu her coğrafyada taçlandıran, yaşadıkları bölgeye ayak uyduran Anadolu'nun kıymetli insanları sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Burada ki dayanışmanız, geleneklerinizi yaşatmanız ve memleketinizi unutmamakla sizler, buralarda tarih yazıyorsunuz' diye konuştu
Gecede Arazya Kafkas Ekibi gösterisi yaparken, sanatçılar Yudum, Fahrettin Güneş, Suat Kalaycı, Mehmet Akbulut, Ardahanlı Sevinç ve Burak Kalaycı de türküler okudu.
Almanya'da 'kaz gecesine' yoğun ilgi

Almanya, Iğdır, Posof, Güncel

Kaynak: DHA


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