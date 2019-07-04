Almanya'da kısa dönemli işlerde artış beklentisi

Almanya'da ekonomide görülen yavaşlamadan dolayı şirketlerin "kısa dönemli istihdamlarını" artırması bekleniyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan çalışmada, imalat sektöründeki şirketlerin yüzde 8,5'i gelecek üç ay içinde kısa dönemli istihdama başlayacağı ortaya kondu. Bu oran 2013 başından (yüzde 2,6) beri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Ifo'nun çalışmasına göre imalat sektöründeki şirketlerin yüzde 3,8'i halihazırda kısa dönemli istihdam programını uyguluyor. Bu oran 2017'nin sonunda yüzde 0,4 düzeyinde bulunuyordu.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'daki ekonomik yavaşlamanın yavaş yavaş iş gücü piyasasını etkilediğini belirterek, "Alman endüstrisi, 2018'nin ortasından beri resesyonda. Kısa süreli istihdam, şirketlerin zor ekonomik zamanlarda, nitelikli elemanlarını elde tutmak istediklerinde tercih edilen bir yöntemdir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, nitelikli eleman eksikliği ülkede kronik hale gelirken, ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen yaklaşık 1,5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamaması da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar avro kayba uğradığını tahmin ediyor.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve küresel talepteki gevşeme ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan'da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü. Bundesbank ise 7 Haziran'da Almanya'nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6'dan 0,6'ya düşürmüştü.

Öte yandan, Ifo, 18 Haziran tarihli değerlendirmesinde, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüyen Alman ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği öngörüsünde bulunmuştu.

Kaynak: AA