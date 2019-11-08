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Almanya'da "Klasik Türk-İslam Sanatları" sergisi açıldı

Almanya'nın Köln kentinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk-İslam Sanatları" sergisi açıldı.

08.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:22 Almanya'da
'nın kentinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk-İslam Sanatları" sergisi açıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde açılan sergide hilye-i şerif ve tezhip eserlerinden oluşan 12 sanatçının 85 karma eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İzmir'den gelen Ahmet Yakupoğlu Altın Fırçalar Tezhip Atölyesi Sanat Yönetmeni Havva Sökmener'in hazırladığı serginin açılışına, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, DİTİB Genel Kurul Üyesi Ahmet Lal ile sanatseverler katıldı.
Hilye sanatı hakkında bilgi veren Sökmener, "İslam sanatında sanatkarlar Hz. Peygamber'in hilyesini süslemeye niyet ettiği zaman bilir ki yaptığı bir ibadettir. Bir adanmışlıktır. Gözünün nurunu, elinin emeğini bu kutlu yolda vakfetmektir." dedi.
DİTİB Genel Başkanı Türkmen de "Buradaki eserlerin her birinin bir hikayesi, felsefesi ve ruhu vardır. Hat, tezhip ve minyatür sanatı kadim kültürümüzün önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
Türk toplumunun Almanya'da kültürel ve sanat hayatına zenginlik kattığına vurgu yapan Başkonsolos Erciyes ise serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.
Ahmet Yakupoğlu Altın Fırçalar Tezhip Atölyesi tarafından 31'inci kez açılan sergi 17 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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