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Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü 30 yaralı

Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü 30 yaralıAlmanya, (DHA)- Almanya'da bir rap müzik konserinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle sahnede bulunan dev led ekran, ziyaretçilerin üstüne düştü.

01.09.2019 16:50
Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü 30 yaralı
Almanya, (DHA)- Almanya'da bir rap müzik konserinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle sahnede bulunan dev led ekran, ziyaretçilerin üstüne düştü. Meydana gelen kazada, 30 kişi yaralandı.
Kaza, Almanya'nın Essen kentinde Rapper Casper ve Marteria'nın rap müzik konserinde meydana geldi. Aşırı yağış ve sert rüzgarlar sebebiyle, sahnedeki dev led ekran, izleyenlerin üzerine düştü.
Yetkililer, ziyaretçiler arasından 30 kişinin yaralandığı duyururken; kaza sonrası konser iptal edildi.
Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü 30 yaralı

Almanya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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