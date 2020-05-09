Haber, Son Dakika, Haberler

Almanya'da korona kısıtlamaları protesto edildi

Almanya'da korona virüs kısıtlamalarına karşı olanlar yeniden sokaklara çıkarak eylem yaptı.

09.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:06
Almanya'da korona virüs kısıtlamalarına karşı olanlar yeniden sokaklara çıkarak eylem yaptı. Polis 30 protestocuyu gözaltına aldı.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke çeşitli kısıtlamalar uygularken, Almanya'da kısıtlama karşıtları yeniden sokaklarda eylem düzenledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Alexanderplatz Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık bin 200 eylemci korona virüs nedeni ile uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Polis, izinsiz gösteri düzenleme, sosyal mesafe kuralını ihlal etme ve 50 kişiden fazla insanın bir araya gelmesinin yasak olması nedeni ile eylemcilere müdahale etti. Polis Sözcüsü, yaptığı açıklamada 30 eylemcinin gözaltına alındığını duyururken, çevre bölgelerde 30 eylemin daha düzenlendiğini aktardı.
Almanya'da son günlerde birçok kısıtlama karşıtı eylem yapılırken, eylemciler kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Almanya'da kısıtlamalar Nisan ayından bu yana kademeli olarak kaldırılıyor. Almanya'da toplam korona virüs vaka sayısı 171 bin 21'e, hayatını kaybedenler ise 7 bin 525'e yükseldi.
(İHA) Almanya’da korona kısıtlamaları protesto edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Berlin, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Virüs dinlemediler! Belarus’ta Zafer Günü’nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Sağlık Bakanı Koca’dan ’sosyal mesafeli bank’ paylaşımı: Fikir güzel Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel
Diyarbakır’da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Haber
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Kanal D’den istifa eden Buket Aydın’ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Haber
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Aç kalan tilki, İstanbul’un ortasında yemek aradı Haber
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Haberler››Güncel››Almanya'da korona kısıtlamaları protesto edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:22: Balıkesir'de kaybolan kadın bir gün sonra drone yardımıyla tarlada bulundu - Haber 00:14: Konya'da "köpeklerin dövüşmesi" nedeniyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı - Haber 00:14: Kadıköy'de itfaiye merdiveninin devrilmesi - Haber 00:12: Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 00:10: Aydemir: 'Analarımız iffet, ismet ve izzet abideleri' - Haber 23:59: Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı - Haber 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler 22:39: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı - Haber 21:15: Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek - Haberler