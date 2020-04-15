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Almanya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor: 3 bin 495 ölü

Ölü sayısının Çin'i geçtiği Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi.

15.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:05
Almanya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor: 3 bin 495 ölü
Ölü sayısının Çin'i geçtiği Almanya 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınında bilanço artıyor. Almanya'da bir günde 301 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3 bin 495'e ulaştı. ABD, İspanya, İtalya ve Fransa'dan sonra en çok vakanın görüldüğü Almanya'da vaka sayısı ise 132 bin 210'a yükseldi.
Öte yandan Almanya'da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanmaya başlanan önlemlerin Alman halkının çoğu gevşetilmesini istemiyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Wuhan, Güncel
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