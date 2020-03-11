Menü
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da korona virüsünden üçüncü ölüm - Güncel

Almanya'da korona virüsünden üçüncü ölüm

Almanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.

11.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:27
Almanya'da korona virüsünden üçüncü ölüm
Almanya 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.

İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan korona virüsünün neden olduğu ölü sayısı artıyor. Almanya, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.

Almanya'da bin 296 korona virüsü vakası tespit edildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek