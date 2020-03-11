Almanya'da korona virüsünden üçüncü ölüm
Almanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.
11.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:27
Almanya 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.
İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan korona virüsünün neden olduğu ölü sayısı artıyor. Almanya, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Almanya'da bin 296 korona virüsü vakası tespit edildi. - BERLİN
İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan korona virüsünün neden olduğu ölü sayısı artıyor. Almanya, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Almanya'da bin 296 korona virüsü vakası tespit edildi. - BERLİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Güncel
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