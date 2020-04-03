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Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı bin 17'ye çıktı

Almanya'da bir günde 6 bin 174 kişinin korona virüse yakalandığının açıklanmasıyla ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 79 bin 696 olarak açıklandı.

03.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:35
Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı bin 17'ye çıktı
Almanya 'da bir günde 6 bin 174 kişinin korona virüse yakalandığının açıklanmasıyla ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 79 bin 696 olarak açıklandı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 17 oldu.
Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Rober Koch Enstitüsü, günlük olarak yayınladığı korana raporunu açıkladı. Bir günde 96 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, korona virüsü bulaşmış ve tedavisi devam eden hastaların sayısı 54 bin 467 olduğu bildirildi. Korona virüsten tedavi olan hasta sayısının 22 bin civarında olduğu açıklandı. Açıklamada,79 bin 696 korona vakası görüldüğü bildirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 17 olduğu bildirildi.
Korona vakasının en çok rastlandığı eyaletin 20 bin 237 vaka ile Bayern eyaleti olduğu, ikinci sırada ise 16 bin 606 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya, üçüncü sırada 16 bin 59 vaka ile Baden Württemberg eyaleti olduğu aktarıldı.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı bin 17'ye çıktı - Haberler

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