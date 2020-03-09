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Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

09.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:01
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya 'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 89 yaşında bir kadın olduğu belirtilirken; diğerinin kimliği henüz açıklanmadı.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Essen kentinde koronavirüs teşhisi koyulan 89 yaşındaki bir kadın ve Heinsberg kentinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Hayatını kaybeden 2 kişi 1151 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçti.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Almanya, Dünya
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