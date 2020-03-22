Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye çıktı - Haberler

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 23 bin 920 olarak açıklandı.

22.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:02
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 23 bin 920 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 23 bin 921 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi.  Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92'ye çıktı.Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 7 bin 361 vakanın bulunduğu bölgede, 32 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 4 bin 457 vaka ve 22 ölüm ile Bayern bölgesi takip ediyor. Son olarak da 3 bin 818 vaka ve 23 can kaybı ile Baden-Vürtemberg bölgesi geliyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Ren Vestfalya, Koronavirüs, Almanya, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı

Son Dakika Dünya Haberleri

KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı alındı - Haberler 27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor - Haberler Öğrenci yurdunda karantinada tutulan Nurcan Kaya: İlk günler sıkıntı yaşadık, şimdi iyiyiz | Video - Haberler Hava trafiğinde Covid-19 salgını: THY 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini durduruyor - Haberler Yaşlı vatandaşın scooter ile sahile çıkması pes dedirtti - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti - Haberler Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading