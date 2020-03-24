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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 29 bin 56 olarak açıklandı.

24.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:37
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123'e çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 29 bin 56 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 29 bin 56 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi.  Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123'e çıktı.Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 8 bin 224 vakanın bulunduğu bölgede, 40 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 5 bin 719 vaka ve 27 ölüm ile Bayern bölgesi takip ediyor. Son olarak da 5 bin 333 vaka ve 31 can kaybı ile Baden-Vürtemberg bölgesi geliyor. Ülkenin diğer bölgelerindeki vaka sayılarında artış görülse de can kayıplarının en çok yaşandığı bölgeler Kuzey-Ren Vestfalya, Bayern ve Baden-Vürtemberg olarak kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ren Vestfalya, Koronavirüs, Almanya, Dünya

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