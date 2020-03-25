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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159'a çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 32 bin 991 olarak açıklandı.

25.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:35
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159'a çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 32 bin 991 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 32 bin 991 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 159'a çıktı. Almanya'da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Almanya, Dünya

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