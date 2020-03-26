Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 224'e çıktı - Haberler

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 224'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 41 bin 255 olarak açıklandı.

26.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:59
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 224'e çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 41 bin 255 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 41 bin 255 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 224'e çıktı. Almanya'da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306’ya yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi
Hindistan’da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü Haberler
Hindistan'da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü
ABD’de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için ’Basit bir grip’ dedi Haberler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin’i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haberler
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Haberler
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı

Son Dakika Dünya Haberleri

10:31: Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Haberler 10:30: Genç kız korona virüse yenik üştü: "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter" - Haberler 10:30: Siirt'te terör suçundan aranan şahıs yakalandı - Haberler 10:30: Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler 10:28: Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler 10:26: İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:58: Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti 09:47: Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı - Haberler 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır - Haberler