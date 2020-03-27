Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 43 bin 938 olarak açıklandı.

27.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:11
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 43 bin 938 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 41 bin 267 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 267'ye çıktı. Almanya'da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek Haberler
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Tokyo’da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi Haberler
Tokyo'da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi
DSÖ’den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi Haberler
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü Haberler
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü
ABD’de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir Haberler
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, vaka sayısında Çin’i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu Haberler
ABD, vaka sayısında Çin'i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu

Son Dakika Dünya Haberleri

11:37: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6... - Haberler 11:35: Sancaktepe'de kaçak maske üretilen imalathaneye denetim: 22 bin maske ele geçirildi - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına "peygamber kokusu" diye esans koklatan sözde din adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:28: Gönüllü öğretmenler, okulda ürettikleri maskelerle korona virüs ile mücadeleye destek veriyor - Haberler 11:20: Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 10:45: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi - Haberler 10:23: Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor - Haberler 10:13: Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti - Haberler