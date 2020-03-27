Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 43 bin 938 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 41 bin 267 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 267'ye çıktı. Almanya'da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.

Kaynak: DHA