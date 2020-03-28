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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 351'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.

28.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:28
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 351'e çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 50 bin 871 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351'e çıktı. Almanya'da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya

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Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 351'e çıktı - Haberler

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