Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 351'e çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.
28.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:28
Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.
Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 50 bin 871 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351'e çıktı. Almanya'da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya