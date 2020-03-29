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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 433'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 57 bin 695 olarak açıklandı.

29.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:30
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 433'e çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 57 bin 695 olarak açıklandı. Almanya'da son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 57 bin 695 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 433'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirirken; 6 bin 824 kişide daha virüs tespit edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya

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Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 433'e çıktı - Haberler

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