Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 541'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 541'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 62 bin 435 olarak açıklandı.

30.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:22
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 541'e çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 541'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 62 bin 435 olarak açıklandı. Almanya'da son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 62 bin 435 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 541'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 108 kişi yaşamını yitirirken; 4 bin 740 kişide daha virüs tespit edildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 541'e çıktı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Trump’tan koronavirüs yorumu: ABD’de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu’nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York’ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haberler
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
Trump, Harry ve Meghan’ın güvenliği için ödeme yapmayacak Haberler
Trump, Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacak
İsrail’de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı Haberler
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı
Esed rejimi, Suriye’de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu Haberler
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha

Son Dakika Dünya Haberleri

10:22: Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler 10:18: En sakin dönemlerini geçiren Tekirdağ'ın sokakları havadan görüntülendi - Haberler 10:17: Telefon ile sipariş alarak silah satışı yapan şahıslar yakalandı - Haberler 10:17: Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler 10:16: İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı - Haberler 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:36: Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu 08:59: İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız - Haberler 08:39: Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor - Haberler