Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 775'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 775'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 71 bin 808 olarak açıklandı.

01.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:37
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 775'e çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 775'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 71 bin 808 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 71 bin 808 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 775'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 923 kişide daha virüs tespit edildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 775'e çıktı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu Haberler
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Nijerya’da infilak eden kamyon, ’Meteor düştü’ söylentilerine sebep oldu Haberler
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
İtalya ve İspanya’ya giden yardımlarda Mevlana’nın sözü yer aldı Haberler
İtalya ve İspanya'ya giden yardımlarda Mevlana'nın sözü yer aldı
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor! Haberler
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Çin’de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda büyük artış oldu Haberler
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda büyük artış oldu
Beyaz Saray’dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD’de 200 bin insan ölebilir Haberler
Beyaz Saray'dan uyarı niteliğinde tahmin: ABD'de 200 bin insan ölebilir
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Dünya Haberleri

10:30: Afganistan'da patlama: en az 7 ölü - Haberler 10:30: Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar - Haberler 10:29: Suudi Arabistan: Hac anlaşmaları için koronavirüsle ilgili gelişmelerin netleşmesini bekleyin - Haberler 10:28: Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Haberler 10:25: Adana'da kaçak maske operasyonu - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:00: Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var - Haberler 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:28: Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı - Haberler 09:27: Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz