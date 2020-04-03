Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107'ye çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1107'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 84 bin 794 olarak açıklandı.

03.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:52
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107'ye çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1107'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 84 bin 794 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 176 kişi virüs nedeniyle öldü. Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 84 bin 794 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1107'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 176 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 6 bin 813 kişide daha virüs tespit edildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107'ye çıktı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı Haberler
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
ABD’de Demokrat Senatör’den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti Haberler
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti
İtalya’da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Kıbrıs Rum kesiminde koronalı anneden doğan bebekten güzel haber geldi Haberler
Kıbrıs Rum kesiminde koronalı anneden doğan bebekten güzel haber geldi
Beyaz Saray’ın açıkladığı olası ölüm vakaları tedirginlik yarattı Haberler
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları tedirginlik yarattı

Son Dakika Dünya Haberleri

10:43: Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı - Haberler 10:42: İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı - Haberler 10:42: Hakkari'de TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi - Haberler 10:38: Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı - Haberler 10:35: İzinsiz tulum imalatı yapılan iş yerine operasyon - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 09:20: Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak