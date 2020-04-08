Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 16'ya yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 107 bin 663 olarak açıklandı.

08.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:12
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 16'ya yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 107 bin 663 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 206 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya, 107 bin 663 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 16'ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 206 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 288 kişide daha virüs tespit edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıktı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

BM’nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Korona salgınının başladığı Vuhan’da 76 gün sonra tecrit kalktı Haberler
Korona salgınının başladığı Vuhan'da 76 gün sonra tecrit kalktı
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haberler
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti Haberler
Ölümcül virüsü hiçe sayan gelin ve damat, balayı yerine karakola gitti
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek Haberler
Mezar yeri kalmayan ABD, ölüleri 100 yıl önceki yöntemle gömecek

Son Dakika Dünya Haberleri

10:36: Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler 10:33: Korona günlerinde doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan vicdansız hırsız kamerada - Haberler 10:31: İthal East Friesian koyunların ilk kuzuları oldu...Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu - Haberler 10:30: Günlük 500 adet maske üretiyorlar - Haberler 10:29: Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil 09:32: Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız - Haberler 09:26: Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler 09:19: 20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam - Haberler 08:35: Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar - Haberler