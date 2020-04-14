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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 194'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 194'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 130 bin 72 olarak açıklandı.

14.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:28
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 194'e çıktı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 194'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 130 bin 72 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 172 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya, 130 bin 72 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 194'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 172 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 218 kişide daha virüs tespit edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya
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