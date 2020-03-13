Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi sayısı 7'ye, vaka sayısı ise 3 bin 174'ya yükseldi.
13.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:47
Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi sayısı 7'ye, vaka sayısı ise 3 bin 174'ya yükseldi.
Almanya'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde ölü sayısının 7'ye, vaka sayısının 3 bin 174'e çıktığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün Kuzey Ren-Vestfalya, 2'sinin Baden-Württemberg, birinin ise Bayern eyaletlerinde bulunduğu bildirildi.
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Kaynak: DHA
Manşet
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