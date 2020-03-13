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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi sayısı 7'ye, vaka sayısı ise 3 bin 174'ya yükseldi.

13.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:47
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi sayısı 7'ye, vaka sayısı ise 3 bin 174'ya yükseldi.

Almanya'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde ölü sayısının 7'ye, vaka sayısının 3 bin 174'e çıktığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün Kuzey Ren-Vestfalya, 2'sinin Baden-Württemberg, birinin ise Bayern eyaletlerinde bulunduğu bildirildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Almanya, Dünya

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