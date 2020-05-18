Almanya'da koronavirüs önlemleri unutuldu

Almanya'da koronavirüs önlemleri unutulduTemel ELCİVAN, FRANKFURT (DHA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde pazar tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, şehrin Main Nehri kıyılarına akın etti.

18.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:46
Almanya'da koronavirüs önlemleri unutuldu
Temel ELCİVAN, FRANKFURT (DHA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde pazar tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, şehrin Main Nehri kıyılarına akın etti.
Almanya'nın Frankfurt kentinde pazar tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı, birçok kişi şehrin Main Nehri kıyılarına akın etti. Frankfurt'ta yaşayan Sefa Asılöz'ün dün akşam saatlerinde Main Nehri civarında dolaşırken cep telefonu ile kayıt yaptığı görüntüler, 'Almanlar koronavirüs önlemlerini unuttu mu" sorusunu akıllara getirdi. Pazar tatilini ve güzel havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaşın, gruplar halinde nehrin iki kıyısına akın ettiği görüldü.
SOSYAL MESAFEYİ DE MASKEYİ DE TAKAN OLMADI
Sosyal mesafe kuralının adeta hiçe sayıldığı video görüntüsüne yansırken, insanların gruplar halinde vakit geçirmesine rağmen maske de takmadıkları gözlendi. Nehrin kenarında gönüllerince vakit geçiren insanların kimi yürüyüş yaptı, kimi de çimenlere uzanıp güneşlendi. Kalabalık gruplar halinde oturup sohbet edenlerin ve müzik eşliğinde dans edenlerin yanı sıra nehrin kenarındaki balıkçılarda kalabalıkların uğrak yeri oldu. Bazı kişilerin nehirde yüzerken görüntülenirken, teknelerle nehirde neşeli bir şekilde turlayanlarda oldu. Almanya’da koronavirüs önlemleri unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Frankfurt, Almanya, Güncel, Haber

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