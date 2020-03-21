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Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle Enfeksiyon Koruma Kanunu sertleştirilecek

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede federal hükümetin daha hızlı hareket etmesini sağlamak için Enfeksiyon Koruma Kanunu'nun sertleştirileceği bildirildi.

21.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:36
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle Enfeksiyon Koruma Kanunu sertleştirilecek
Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede federal hükümetin daha hızlı hareket etmesini sağlamak için Enfeksiyon Koruma Kanunu'nun sertleştirileceği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Enfeksiyon Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle federal hükümete özellikle sağlık alanına daha fazla müdahale etme hakkı verilecek. Böylelikle eyaletlerin yetki alanının kısıtlanacağı belirtildi.

Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında kabul edilmesi planlanan kanun değişikliğine göre, Almanya'ya giriş yapanlar ülkeye girmeden önce nerelerde bulunduklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi vermek zorunda kalacak.
Değişiklikle, ulusal öneme sahip salgın durumlarında yetkili sağlık dairelerine, hastalığa yakalananların cep telefonu konum verileri kullanılarak kimlerle temasa geçtiklerini belirleme, böylelikle hareketlerini izleme ve onlarla iletişime geçme hakkı tanınıyor. Buna göre, telekomünikasyon şirketleri, yetkili sağlık dairelerine bilgi vermek zorunda kalacak.

Ayrıca, ilaç ve tıbbi malzemenin temin edilmesi ile sağlık personeli konusunda sıkıntı yaşanması durumda kararların Federal Sağlık Bakanlığınca alınması öngörülüyor.
Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, salgının üstesinden gelmek için federal hükümetle eyaletlerin el ele çalıştıklarını belirterek, Enfeksiyon Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle yetkilerin tek elde birleştirileceğini kaydetti.
Spahn, değişiklikle kısa sürede daha hızlı hareket edilmesinin sağlanacağını bildirdi.
Tasarının bu hafta Federal Meclis'ten de geçmesi bekleniyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Almanya, Güncel

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