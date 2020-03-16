Almanya'da koronavirüs tedbirleri
Sokaklardan ve müzelerden görüntüler Almanya'da koronavirüs tedbirleriAlmanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı...
16.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:14
Sokaklardan ve müzelerden görüntüler Almanya 'da koronavirüs tedbirleri
Almanya'nn başkenti Berlin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı ve organizaryonlar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklar ile metro istasyonları boş kalırken turistlerin yoğun ziyaret ettiği alanlarda da az sayıda insan görüldü.
Almanya'nn başkenti Berlin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı ve organizaryonlar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklar ile metro istasyonları boş kalırken turistlerin yoğun ziyaret ettiği alanlarda da az sayıda insan görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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