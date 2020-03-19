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Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi

Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaparak bir günde 2 bin 801 kişi arttı. Toplam vaka sayısı ise 10 bin 999'a yükseldi.

19.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:06

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Almanya'da da vaka sayısı, salgının başından beri bir gündeki en yüksek artışı gerçekleştirerek pik yaptı. Bugün 2 bin 801 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi. Öte yandan ülkede milyonlarca Türk vatandaşın yaşıyor olması da dikkat çeken husus oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi

Haberin Videosu :

Almanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Etiketler : Dünya, Güncel

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