Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Almanya'da da vaka sayısı, salgının başından beri bir gündeki en yüksek artışı gerçekleştirerek pik yaptı. Bugün 2 bin 801 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi. Öte yandan ülkede milyonlarca Türk vatandaşın yaşıyor olması da dikkat çeken husus oldu.

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