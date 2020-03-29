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Almanya'da Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması çağrısı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki yoğun bakım yatak kapasitesinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

29.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:42
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması çağrısı
Almanya 'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki yoğun bakım yatak kapasitesinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Wieler, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği röportajda, salgının henüz başında bulunduklarını belirtti.
Salgının ciddiye alınmasını gerektiğine vurgu yapan Wieler, uygulanan tedbirlerin sonucunu, ancak 14 gün tamamlandıktan sonra görebileceklerine dikkati çekti.
Wieler, virüsün, henüz aşısının ya da doğrudan tedavisinin olmadığını hatırlatarak, "En yararlı araç şimdilik sosyal mesafe." değerlendirmesinde bulundu.
Karantina uygulamasının, salgının yayılmasını engellemek için daha önce de denenmiş geleneksel bir yöntem olduğunun altını çizen Wieler, "Hastaneleri mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Yoğun bakım yatak kapasitesinin en az iki katına çıkarılması gerek. Mümkünse daha fazla." ifadelerini kullandı.
Wieler, İtalya ve İspanya'daki durumun Almanya'da da yaşanıp yaşanamayacağına ilişkin bir soruya da "Hasta sayısının, solunum cihazı sayısını geçme ihtimali var. Kapasitemizin yetersiz kalabileceğini hesaba katmamız lazım." cevabını verdi.
Alman İstatistik Dairesinin verilerine göre ülkede yoğun bakım yatak sayısı 28 bin.
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Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel

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