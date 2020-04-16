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Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin sınırlı gevşetilme kararı yetersiz bulundu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'da ekonomik faaliyetlerin bir haftalık durması ortalama 42 milyar avroya mal olurken, hükümetin salgının yayılmasına yönelik önlemlerin sınırlı gevşetilmesine yönelik kararı eleştirilere neden oldu.

16.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:18
Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin sınırlı gevşetilme kararı yetersiz bulundu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya 'da ekonomik faaliyetlerin bir haftalık durması ortalama 42 milyar avroya mal olurken, hükümetin salgının yayılmasına yönelik önlemlerin sınırlı gevşetilmesine yönelik kararı eleştirilere neden oldu.
Aile Şirketleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee, Almanya Başkanı Angela Merkel ile eyaletlerin başkanlarının Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesini ve 800 metrekareye kadar büyüklüğü olan mağazaların açılmasını kararlaştırdığını anımsatarak, "Ben hayal kırıklığı yaşadım. Bu karar, krizden dolayı etkilenen şirketlerin ve işlerini kaybedeceğinden korkan çalışanların tahammül edebileceği bir haber değildir." ifadesini kullandı.
Hayatta kalma mücadelesi veren çok sayıdaki iş yerinin mayısa kadar dayanamayacak durumda olduğunu belirten Eben-Worlee, aldıkları kapsamlı yardımlara rağmen bu şirketlerin kapalı kalacakları her gün borca batacaklarını, ardından da iflasa sürükleneceklerini dile getirdi.
Eben-Worlee, zaten yerine getirilen sıkı hijyen kurallarına uyulması durumunda başka iş yerlerinin de hem çalışanlarını hem de müşterilerini koruyabileceğini ve böylelikle kademli olarak çalışmaya başlayabileceğini kaydetti.
Almanya Ticaret Birliği (HDE) Genel Müdürü Stefan Genth de mağazaların kapanmasına ilişkin kararların iş yerinin veya satış yerinin büyüklüğüne göre verilmemesi gerektiğini belirterek, dün alınan kararların rekabetin bozulmasına ve yasal belirsizliklere yol açtığını vurguladı.
Genth, iş yerlerinin tüm hijyen kurallarını yerine getirebilecek durumda olduğunu ifade ederek, hükümete bu kararları gözden geçirme çağrısı yaptı.
Müşterilerin de hangi iş yerlerinin açık veya kapalı olduğu konusunda belirsizlik yaşadığını aktaran Genth, "Tüm perakendeciler için adil, şirketler ve müşteriler için şeffaf düzenlemelere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.
Stade Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Maike Bielfeldt ise 800 metrekareden büyük alanı olan turizm ve gastronomi şirketleri için de bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Araç galerinin açık, mobilya mağazalarının kapalı tutulmasına anlam verilemiyor." ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda Kovid-19 önlemlerinin kısmen gevşetilmesine ve 800 metrekareye kadar olan iş yerlerinin 20 Nisan'dan sonra açılabileceğine karar verildiğini açıklamıştı.
Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) hesaplamalarına göre, ülkede ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir hafta süreyle uzatılması 25 ila 57 milyar avroluk ek maliyete neden olabilir.

Kaynak: AA

Etiketler: Angela Merkel, Almanya, Güncel
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