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Almanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

26.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:54
Almanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı
Almanya 'nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Wittenberg Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi için karantina kararının alındığı belirtildi.

İki şehrin 10 Nisan'a kadar karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, bu şehirlerde ikamet edenlere giriş izini verildiği ancak çıkış izninin verilmediği kaydedildi.
Ülke basınındaki haberlerde, şehirlere giriş çıkışın polis tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı.
Karantina kararının alınmasında, hafta içinde bir huzurevinde 16 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin neden olduğu aktarıldı.
Hannover Belediyesi, Kovid-19'a özel hastane kuruyor
Hannover Belediyesi, Kovid-19 tespit edilenlerin tedavisi için kentte bulunan fuar alanında 500 yataklı hastane kurulacağını açıkladı.
Daha önce Berlin eyaleti, Kovid-19 hastaları için 1000 yataklı hastane kurulması kararı almıştı.
Almanlar, hükümetin aldığı tedbirleri doğru buluyor
Yougov şirketinin yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 64'ü Kovid-19 salgınıyla mücadelede hükümetin daha da sıkı önlemler almasını bekliyor.

Almanların yüzde 88'i hükümetin salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirleri doğru bulurken; yüzde 8'i alınan önlemleri abartılı olarak değerlendirdi.

Almanların yüzde 83'ü hükümetin getirdiği kurallara uyduğunu belirtirken, yüzde 12'si kısmen kurallara uyduğunu, yüzde 2'si ise uymadığını kaydetti.
Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için pazar günü 2'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.
Bazı eyaletler, İtalya ve Fransa'dan Kovid-19 hastası alacak
Almanya'daki bazı eyaletler, salgından büyük ölçüde etkilenen İtalya ve Fransa'dan tedavi etmek için virüsü taşıyan hastaları kabul edecek.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti 6, Hessen eyaleti 14 ve Berlin eyaleti 5 hasta getireceğini açıklarken; Aşağı Saksonya eyaletinin Sağlık Bakanı Carola Reimann da bu ülkelerden Kovid-19 hastası almaya hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce Saksonya eyaleti, İtalya'dan 8 hastayı kabul etmişti.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, sağlık personeline "ücretsiz kiralık araç"
Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde, hastanelerde çalışan sağlık personeline işe gitmelerini kolaylaştırmak için "ücretsiz araç kiralama" imkanı verileceği açıklandı.
Eyaletin Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst, toplu taşıma araçlarının azaltılması nedeniyle hastanelerde çalışanların iş yerlerine ulaşabilmeleri için böyle bir imkanının sağlanacağını ifade etti.

Eyaletin 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak bu uygulama için 1 milyon avro ayırdığını belirten Wüst, kiralık araçlar için maksimum giderin aylık 400 avro olması ve günde en fazla 125 kilometre sürülmesi şartının getirildiğini de söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Almanya, İtalya, Güncel

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