Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan yardım paketi mecliste onaylandı - Ekonomi

Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan yardım paketi mecliste onaylandı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki ekonomik etkisini hafifletmek için 23 Mart'ta Bakanlar Kurulunda kabul edilen önlemler paketi Federal Meclisten (Bundestag) geçti.

25.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:04
Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan yardım paketi mecliste onaylandı
Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki ekonomik etkisini hafifletmek için 23 Mart'ta Bakanlar Kurulunda kabul edilen önlemler paketi Federal Meclisten (Bundestag) geçti.

Maliye ve Çalışma bakanlıkları tarafından hazırlanan ve salgının ekonomik etkisini hafifletmeyi öngören 750 milyar avroluk yardım paketi, bugün Federal Mecliste büyük çoğunlukla onaylandı.
Federal Meclisten ayrıca bu paketin finansmanı karşılamak için gerekli 156 milyar avroluk ek bütçe tasarısı da kabul edildi.
Yardım paketinde, büyük şirketler için bir kurtarma şemsiyesi öngörülürken, küçük ve orta ölçekli şirketler ile vatandaşlara da maddi destek verilmesi planlanıyor.
Paketin yürürlüğe girmesi için Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından cuma günü onaylanması gerekiyor.
Kovid-19 bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine tedbir amaçlı kendisini evinde karantinaya almasından dolayı Bundestag'daki oturuma katılamayan Başbakan Angela Merkel'in yerine hükümet adına konuşmayı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz yaptı.

Scholz, salgının ulusal bir sınama olduğunu belirterek, "Almanya tarihinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyoruz. Şimdi ihtiyacımız olan dayanışmadır." dedi.

Koronavürüs salgınında hastalara iyi bir sağlık hizmeti verilmesi ve bu salgından etkilenenlerin geçimlerini sürdürebilmelerini güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Scholz, ekonominin istikrarlı hale getirilmesi için büyük bir meblağ ayırdıklarını ve bu krizin üstesinden gelmek için önlemler aldıklarını kaydetti.

"Önümüzde zor haftalar var. Dayanışma içinde olursak bu krizin üstesinden gelebiliriz." diyen Scholz, bu kriz döneminde doktorlara, sağlık personeline, market çalışanlarına, otobüs şoförlerine ve toplumsal hayatı ayakta tutan herkese teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Mart, Almanya, Maliye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:35: Dünyada virüs kaynaklı can kaybı 20 bini aştı - Ekonomi 20:28: AB üyesi 9 ülke koronavirüse karşı ortak borçlanılmasını istedi - Ekonomi 20:20: TBMM'de kumanya dönemi - Ekonomi 20:19: Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar - Ekonomi 20:04: Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan yardım paketi mecliste onaylandı - Ekonomi 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 21:08: Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti - Haber